El condado de Summit destina presupuesto para más personal en el espacio abierto del rancho 910

La directora de Tierras y Recursos Naturales del condado de Summit, Jess Kirby, presentó el miércoles el plan final para la gestión del rancho 910 ante los miembros del concejo del condado de Summit.

El plan de gestión de recursos, como se le conoce, busca equilibrar el acceso recreativo con las prioridades de conservación. También aborda temas como el pastoreo de ganado y la mitigación de incendios forestales.

El plan se enviará a la División de Bosques, Incendios y Tierras Estatales de Utah para su posible aprobación a finales de año.

El concejal Roger Armstrong señaló que el condado de Summit debe asegurarse de contar con el personal o las alianzas necesarias para cumplir con los compromisos del plan.

"Es decir, tenemos la mitigación de malas hierbas", dijo el miércoles. "Es un esfuerzo enorme asumir incluso la mitad de lo que tienen aquí".

Kirby aseguró al concejo que el plan establece "muchas veces" que ciertos pasos no se pueden llevar a cabo sin el personal suficiente.

Ella prevé comenzar la Fase 1 para el próximo año, la cual incluye alrededor de 100 espacios de estacionamiento y senderos cercanos a East Canyon Road, el camino de grava al norte de Jeremy Ranch que cruza el rancho 910 por la mitad.

Hasta entonces, las personas no deben alejarse del camino, ya que el rancho permanece cerrado al público en general.

"Siento que estamos en una posición en la que podemos gestionar adecuadamente la Fase 1, las cinco millas de sendero", afirmó Kirby. "Tenemos al guardabosques contratado, contamos con personal de apoyo y tenemos socios que nos están ayudando. Ir más allá de eso requerirá medidas presupuestarias".

El concejo tiene programado discutir los nuevos puestos en el borrador del presupuesto de 2027 el 4 de noviembre. La subgerente del condado, Janna Young, señaló que el presupuesto incluye tres nuevos trabajadores de temporada para el departamento de tierras.

Kirby era la única persona en el departamento hasta que el condado de Summit comenzó a adquirir grandes propiedades como el rancho 910 y el rancho Ure cerca de Kamas en 2023.

Ahora hay cuatro empleados, incluyendo dos administradores adicionales y un guardabosques.

El departamento continuará evolucionando: Kirby tiene previsto presentar una visión a largo plazo para el departamento de tierras del condado ante el concejo a finales de noviembre.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

