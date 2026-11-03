Descalifican a 17 votantes antes de la elección de incorporación de West Hills

El condado de Summit descalificó a 17 votantes del área de West Hills el 26 de octubre, luego de que un opositor a la propuesta de incorporación de la ciudad impugnara su elegibilidad.

Cinco de los votantes descalificados presentaron una apelación en el Tribunal del 3.er Distrito el 30 de octubre. Los demandantes insisten en que viven dentro de los límites de la ciudad propuesta y que la secretaria interina Malena Stevens se equivocó al considerarlos no elegibles.

Solo las personas que residen dentro de West Hills pueden votar este martes sobre la creación del nuevo municipio a lo largo de la Ruta Estatal 248, entre Kamas y Hideout.

El condado de Summit indicó el lunes en un comunicado de prensa que los votantes descalificados pueden emitir su voto de forma presencial en el lugar donde residen habitualmente; la boleta que hayan enviado por correo o emitido de forma anticipada no se contabilizará en las demás contiendas ajenas a West Hills.

El residente del condado de Wasatch, Craig Savage, fue quien presentó las impugnaciones originales a los votantes. Sostiene que numerosas personas registradas para votar en West Hills viven en realidad en otros lugares .

LRB Public Finance Advisors Este es el mapa final de los límites propuestos para West Hills. Abarca aproximadamente 3,600 acres.

Savage se opone a la incorporación, la cual colindaría con su vecindario de Tuhaye.

Un documento bajo juramento que presentó ante la Oficina de la Secretaria del Condado de Summit señala que muchos de los votantes impugnados se registraron para votar en propiedades de dueños de tierras que están a favor de la incorporación.

Esto incluye a Vance y Page Checketts, quienes firmaron conjuntamente la declaración a favor de West Hills en el folleto de información para el votante del condado .

Ellos están registrados para votar en un terreno que, según Savage, no está desarrollado salvo por una casa rodante (RV).

Los Checketts sostienen que han vivido en la casa rodante bajo un contrato de arrendamiento que data de 2024, un año después de que comenzara el esfuerzo de incorporación .

Su recurso judicial indica que pasaron el invierno pasado en una casa en Provo Canyon, pero planean seguir viviendo a tiempo parcial en la propiedad de West Hills hasta que puedan construir una residencia permanente allí.

Otros tres votantes presentaron recursos para restituir su elegibilidad electoral: Bradley Barton Christensen, Derek Bradley Anderson y Olivia Jean Rodarte.

Los otros 12 votantes descalificados no habían presentado ninguna apelación hasta el lunes.

Derek Bradley Anderson es hijo del patrocinador de la incorporación de West Hills, Derek E. Anderson. Bradley Anderson estaba registrado para votar en una de las dos propiedades tipo cabaña de su padre en West Hills, al igual que su esposa, Rodarte.

Su petición ante el tribunal establece que se mudaron temporalmente para asistir a la escuela de posgrado, pero siguen siendo residentes legales de Utah y se les debería permitir votar.

En cuanto a Christensen, la petición señala que ayuda a administrar y mantener las cabañas del patrocinador del municipio y que vive en una de ellas.

Según las 18 impugnaciones de votantes presentadas originalmente por Savage, un total de nueve votantes estaban registrados para votar en las propiedades del patrocinador hasta el mes de agosto. Derek Anderson, el patrocinador del municipio, dijo a KPCW que los peticionarios presentaron sus propias pruebas.

"Stevens ha aceptado la palabra del Sr. Savage por encima de todo", escribió Anderson en un correo electrónico. "O aplicó el criterio equivocado o no aplicó ninguno en absoluto".

La secretaria señala que eso no es preciso y que aplicó por igual los criterios establecidos en la ley de Utah.

"Seguí el mismo proceso para todos", dijo Stevens. "Razón por la cual hubo una persona sobre la que no sentí que tuviéramos pruebas suficientes para descalificarla de votar en la dirección en cuestión".

Los residentes señalan que la disputa sobre la incorporación de un nuevo municipio es en parte una batalla por el desarrollo futuro.

Los defensores de West Hills abogan por un "crecimiento nuevo y modesto", y su declaración a favor de la incorporación sostiene que la zonificación del condado de Summit es poco realista. En este momento solo se permite una vivienda por cada 80 acres.

La declaración en contra de la incorporación, enviada por el residente Tyler John Gough, indica que sus vecinos pueden esperar impuestos más altos e infraestructura sobrecargada si la ciudad sale adelante.

Otras impugnaciones de votantes siguen pendientes. Savage impugnó a cinco votantes que, según afirma, se registraron un par de meses antes de la elección, también en propiedades pertenecientes a Derek Anderson.

El patrocinador de West Hills ha respondido con 12 impugnaciones propias de votantes , pero no está claro si la oficina de la secretaria las aceptará.

Se espera que Stevens emita más decisiones sobre la elegibilidad de los votantes después de las elecciones del 3 de noviembre. Las boletas impugnadas se guardarán por separado hasta que se tomen las determinaciones finales y los resultados se hagan oficiales el próximo 17 de noviembre.

Artículo traducido por María Camperos.