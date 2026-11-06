Rigby buscó desacreditar a sus rivales en la contienda por la alguacilía del condado de Wasatch, según la acusación

Jared Rigby intentó utilizar información falsa, cartas anónimas y a otros líderes de las fuerzas del orden para desacreditar a sus contrincantes y asegurar un tercer mandato como alguacil del condado de Wasatch.

Esas son las alegaciones expuestas en una versión menos redactada de la acusación del gran jurado estatal contra Rigby, emitida el jueves por el Tribunal del 3.er Distrito de Utah. La publicación se produce tras una audiencia a puerta cerrada celebrada el miércoles.

La acusación señala a Rigby de compartir acusaciones y alegatos contra sus dos oponentes en las primarias republicanas de 2026 —Eric Mainord y Jeremy Hales— con los medios de comunicación de Wasatch Back y otros funcionarios de la aplicación de la ley.

La Fiscalía del Condado de Summit sostiene que Rigby buscó entorpecer el juicio por asesinato contra Kouri Richins este año en el proceso de intentar desacreditar a Mainord.

Rigby fue imputado en septiembre con un delito grave de segundo grado por obstrucción a la justicia y por emitir una declaración escrita falsa, una falta clase B. Se ha declarado no culpable.

El gran jurado también acusó al alguacil retirado del condado de Summit, David Edmunds, por presuntamente mentir sobre su ayuda a Rigby. Edmunds también se declaró no culpable.

La acusación alega un intento de desacreditar a Eric Mainord

La acusación contra Rigby señala que circuló alegaciones de que el detective del condado de Summit, Eric Mainord, estuvo involucrado en "uso excesivo de la fuerza, bancarrotas, demandas y conductas sexuales durante el servicio".

Mainord fue uno de los investigadores principales en el caso Richins y se había inscrito a principios de este año para postularse a la alguacilía del condado de Wasatch.

Los fiscales del condado de Summit afirman que Rigby escribió y envió a su oficina una carta anónima con las acusaciones contra Mainord antes del juicio de alto perfil por asesinato.

Sostienen que la carta cuestionaba la credibilidad y fiabilidad de Mainord como testigo, pero que dicha inquietud no era sincera.

"La evidencia clara y convincente muestra que el alguacil Rigby tenía la intención de entorpecer... la prosecución del caso Richins para aprovechar su cobertura mediática, ya sea para presionar al detective Mainord a retirarse de la contienda por la alguacilía del condado de Wasatch antes del juicio o para desacreditarlo públicamente durante el mismo", establece el pliego de acusación.

Mainord nunca testificó en el juicio y, posteriormente, se retiró de la contienda por la alguacilía del condado de Wasatch. Esto ocurrió también después de que la Fiscalía del Condado de Summit confirmara que estaba investigando a Rigby .

Posteriormente, Rigby perdió las primarias de junio ante Hales, director de gestión de emergencias del condado de Wasatch.

Acusado el exalguacil del condado de Summit

La acusación contra Edmunds, divulgada en su totalidad el jueves, alega que entorpeció la investigación sobre Rigby. Se le acusa de un delito grave de tercer grado por obstrucción a la justicia.

Los investigadores afirman que Edmunds les mintió sobre una solicitud de registros de diciembre de 2025 para obtener el expediente personal de Mainord durante su periodo en el Departamento de Policía de Heber City.

Las acusaciones sostienen que Rigby redactó dicha solicitud de registros. Cuando los investigadores entrevistaron a Edmunds, este presuntamente afirmó que sabía quién la había escrito en máquina, pero que "no estaba en libertad de decir" de quién se trataba.

Edmunds también afirmó presuntamente haber escrito a mano la portada de dicha solicitud.

"Un perito calígrafo forense identificó la caligrafía en la portada de la solicitud GRAMA como la del alguacil Rigby y descartó la letra del Sr. Edmunds", señala la acusación de Edmunds.

Greg Skordas, abogado de Edmunds, declaró a KPCW que están "esperando un juicio rápido y público".

La acusación contra Rigby señala que Heber denegó la solicitud de registros. Los fiscales afirman que dicha solicitud era casi idéntica a la carta anónima.

Connor Thomas / KPCW El alguacil del condado de Wasatch, Jared Rigby (izquierda), ingresa al Tribunal del 3.er Distrito en el condado de Summit junto a sus abogados el miércoles 7 de octubre de 2026.

Otros funcionarios de las fuerzas del orden involucrados

Rigby presentó las mismas acusaciones contra Mainord a la actual alguacil del condado de Summit, Kacey Bates, durante un almuerzo el 8 de enero, según su acusación.

Una declaración jurada para una orden de registro establece : "La Sra. Bates tuvo la clara impresión de que el Sr. Rigby estaba intimando que, a menos que el Sr. Mainord retirara su candidatura, esta información se haría pública".

Más tarde ese mismo día, los fiscales afirman que Rigby envió por mensaje de texto un resumen de la reunión a Edmunds, así como al jefe de policía de Park City, Wade Carpenter, al administrador de la Oficina del Alguacil del Condado de Wasatch, Leo Lucey, y a otra persona cuyo nombre está redactado.

La acusación señala que Rigby volvió a enviar un mensaje de texto al grupo el 9 de enero.

"¡Hermanos, aprecio todo lo que han hecho y están haciendo para ayudarme y para colaborar con esta campaña! ¡Los quiero como hermanos y estoy muy agradecido de tenerlos!", habría escrito Rigby.

De acuerdo con la acusación, el individuo cuyo nombre fue redactado respondió por texto: "Es hora de prepararnos para nuestra próxima fase en esta batalla, pero batalla daremos".

Se alega que Carpenter respondió: "¡¡Bien dicho!! ¡Se acerca la tormenta!".

La carta anónima tenía matasellos del 10 de enero. Los investigadores indican que Carpenter negó tener conocimiento sobre ella.

Carpenter declaró a KPCW a través de un comunicado que estaba al tanto de ser mencionado en la acusación contra Rigby.

"Mi participación se limitó a actividades políticas legítimas realizadas fuera de mis funciones oficiales como jefe de policía. Durante esa actividad, me percaté de información que consideré que tenía la obligación de reportar, y cumplí con esa responsabilidad", afirmó.

Los investigadores señalan que Carpenter llamó a Bates sobre las acusaciones contra Mainord dentro de los 30 minutos posteriores a la reunión de ella con Rigby }.

Ni Carpenter ni Lucey han sido imputados por ningún delito.

Presunto intento de desacreditar a Jeremy Hales

Los documentos de acusación sostienen que Rigby también trabajó para desacreditar a Jeremy Hales, el presunto ganador de la contienda por la alguacilía del condado de Wasatch.

Hales contaba con una ventaja de más del 30% tras haberse contabilizado el 90% de las boletas a principios de noviembre.

Los fiscales afirman que Rigby utilizó un correo electrónico anónimo para decirle a Hales a principios de febrero que se retirara de la contienda por la alguacilía.

Se alega que se hizo pasar por una compañera de trabajo y afirmó que Hales era "intimidador y menospreciador".

"Deberías hacer lo correcto y dejar de postularte para alguacil", habría escrito Rigby. "Si no lo haces, me veré obligada a hacer esto público".

Hales declaró a KPCW que inicialmente pensó que el correo electrónico era un intento de phishing (suplantación de identidad) y lo reenvió a su departamento de tecnología de la información. Mencionó que no tenía conocimiento de la carta anónima referente a Mainord y declinó hacer más comentarios.

La acusación indica que tanto The Park Record como la Fiscalía General de Utah recibieron denuncias anónimas contra Hales en marzo. Los fiscales alegan que el sobre enviado al periódico contenía la caligrafía de Rigby.

"El alguacil Rigby solicitó a la Fiscalía General de Utah que investigara al teniente Jeremy Hales", establece la acusación. "Esta se negó".

Durante la investigación del condado de Summit en junio, KPCW recibió una citación del gran jurado para entregar cualquier carta anónima que pudiera haber recibido sobre Hales o Mainord. La emisora se opuso a la citación al amparo de una norma judicial de Utah que protege a los periodistas de divulgar información periodística no publicada.

Como se informó anteriormente , KPCW recibió este año un correo electrónico anónimo con acusaciones contra Mainord. En ese momento, la emisora no pudo verificar la veracidad ni el origen del correo electrónico.

Rigby se encuentra bajo licencia administrativa con goce de sueldo hasta enero, cuando concluye su mandato. Él y Edmunds tienen programado comparecer ante el tribunal el 12 de febrero de 2027.

La Fiscalía del Condado de Summit declinó hacer comentarios. El abogado de Rigby no emitió comentarios a tiempo para la publicación de este informe.

Artículo traducido por María Camperos.