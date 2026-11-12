Las ganancias demócratas en la cámara estatal de Wasatch Back no sorprenden al presidente estatal del partido

Las elecciones de mitad de período de 2026 marcaron grandes victorias para los demócratas en todo el país y en el estado de Utah (el Beehive State).

La supermayoría republicana en la Cámara de Representantes de Utah se rompió por primera vez en más de tres décadas. Los republicanos perderán 16 escaños en la Cámara, de los cuales 14 pasarán a manos de los demócratas y dos a candidatos no afiliados.

Dos de esos escaños abarcan los condados de Summit y Wasatch. Associated Press declaró el martes al demócrata Zane Woolstenhulme como ganador de la contienda por el Distrito 4 de la Cámara, tras derrotar a la titular republicana Tiara Auxier .

La contienda por el Distrito 59 de la Cámara aún no está decidida , pero la demócrata Celeste Johnson lleva la delantera frente al republicano Luke Searle con el 51% de los votos.

Al presidente del Partido Demócrata de Utah , Brian King, esto no le sorprende.

King, quien fuera representante de la Cámara y líder de la minoría durante muchos años, señaló que el Partido Demócrata se ha centrado durante mucho tiempo en ganar las contiendas en Wasatch Back.

"Aunque los republicanos han sido elegidos y han representado esa área durante varios años, nunca han podido ganar por márgenes amplios", afirmó.

King señaló que el rápido crecimiento demográfico ha traído votantes de fuera del estado y ha llevado a los condados que antes eran rurales a inclinarse más hacia el bando demócrata.

Explicó que tanto Johnson como Woolstenhulme son muy conocidos en sus comunidades. Johnson se desempeñó como alcaldesa de Midway durante ocho años y Woolstenhulme fue alcalde de Oakley durante cuatro.

"Los condados de Summit y Wasatch siempre han sido sensatos y cuidadosos al elegir a pragmáticos moderados, personas que resuelven problemas, que representan a la comunidad [y] que han sido residentes de toda la vida de la comunidad", dijo King.

Aun así, King indicó que romper la supermayoría republicana en la Cámara requirió tiempo y esfuerzo. El liderazgo del Partido Demócrata dedicó los últimos seis meses de 2025 a identificar candidatos para competir en más de 100 contiendas coordinadas en todo el estado.

King afirmó que la insatisfacción con las acciones republicanas a nivel estatal y federal también contribuyó a las victorias demócratas.

El gobernador Spencer Cox expresó algo similar el lunes durante una transmisión de PBS Utah .

"He escuchado preocupaciones sobre el crecimiento y el desarrollo, incluidos los centros de datos", dijo. "He escuchado frustración sobre la transparencia, sobre la confianza en el gobierno y sobre si las personas que toman las decisiones realmente están escuchando a las personas que se ven afectadas por ellas".

Cox señaló los esfuerzos republicanos de redistribución de distritos y la ley de 2025 que prohíbe a los empleados públicos la negociación colectiva como medidas profundamente impopulares que generaron desconfianza.

Asimismo, afirmó que los legisladores tendrán que encontrar maneras de trabajar juntos, así como de discrepar respetándose mutuamente.

El Partido Republicano cuenta ahora con una mayoría simple en la Cámara, mientras que los republicanos conservaron su supermayoría en el Senado de Utah.

Se espera que los resultados finales de la contienda pendiente en Wasatch Back entre Johnson y Searle se conozcan el 17 de noviembre.

Artículo traducido por María Camperos.