El condado de Summit es ahora aproximadamente 2 grados Fahrenheit más cálido que en 1979. Sin embargo, la forma en que el condado se está calentando es más compleja de lo que sugiere la cifra general.

"Lo que realmente nos sorprendió es que, en realidad, los días no se están volviendo más calurosos", dijo el investigador de la Universidad Estatal de Utah, Scott Hotaling, el viernes en el programa Local News Hour de KPCW. "Así que las temperaturas máximas no están subiendo. Son las temperaturas mínimas las que realmente están impulsando ese aumento del promedio general".

Hotaling y sus coautores publicaron un informe el mes pasado en el que analizaron el cambio climático en el condado de Summit entre 1979 y 2025.

No encontraron un aumento estadísticamente significativo en el promedio de las temperaturas máximas diarias durante ese período. Pero el promedio de las mínimas diarias ha aumentado alrededor de 4 grados.

Hotaling señaló que esto significa que inviernos como el de la temporada 2025-2026 ofrecen un vistazo de lo que el condado podría experimentar con mayor frecuencia , ya que los científicos prevén que el clima continúe calentándose.

Para los esquiadores, eso implica una creciente presión sobre el manto de nieve. El informe concluyó que la acumulación máxima de nieve en el condado de Summit ha disminuido alrededor de un 30% en comparación con la década de 1980.

Para la agricultura, algunos de los cambios tienen efectos mixtos.

Los autores afirman que las temperaturas nocturnas más cálidas están retrasando la primera helada de otoño y alargando la temporada de cultivo entre las heladas de primavera y otoño.

"Ese período se está alargando aproximadamente un día cada año, por lo que casi se ha duplicado desde 1980, y eso realmente cambia el cálculo sobre lo que quizás se pueda cultivar", afirmó.

Hotaling indicó que las emisiones de gases de efecto invernadero están impulsando la tendencia más amplia de calentamiento al atrapar más calor en la atmósfera de la Tierra.

Señaló que el condado de Summit emite una cantidad relativamente baja de carbono en comparación con el resto del mundo, pero tiene un alto perfil en el escenario mundial debido a eventos como los Juegos Olímpicos de Invierno.

Y espera que esa visibilidad pueda ayudar a los residentes locales a liderar con el ejemplo en la reducción de emisiones y en la preparación para los efectos de un clima cambiante.

Artículo traducido por María Camperos.