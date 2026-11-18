Recycle Utah está lista para abrir su centro provisional de sostenibilidad junto a la carretera U.S. Highway 40 en abril de 2027. La sede de transición permitirá que la organización sin fines de lucro continúe sus operaciones mientras se construye su instalación permanente en la misma propiedad.

El director ejecutivo, Andy Hecht, señaló que el centro de reciclaje está preparado para comenzar los trabajos en la nueva ubicación.

"Nuestro gran anuncio es que tenemos una excavadora en el lugar, en nuestra nueva propiedad, para iniciar la obra tan pronto como se terminen los trámites en el condado", dijo Hecht el 17 de noviembre en el programa Local News Hour de KPCW . "Lo cual debería ocurrir en cualquier segundo".

Hecht espera que el espacio a largo plazo reúna a la comunidad en torno a la sostenibilidad.

La organización también incorporará un nuevo programa educativo, el Equipo de Divulgación de Sostenibilidad y Reciclaje, o "SORT" por sus siglas en inglés, en febrero de 2027.

La directora de educación, Chelsea Hafer, indicó que el programa permitirá que los residentes más participativos se involucren.

"Sé que hay muchas personas que están realmente molestas por el reciclaje, que se quejan de la contaminación y que quieren marcar una diferencia en los residuos y el reciclaje en el condado de Summit y en el Wasatch Back", afirmó Hafer. "Y este es un canal para que esas personas puedan hacerlo".

Para obtener la certificación "SORT", los participantes aprenderán sobre programas comunitarios ecológicos, desviación de basura y recorrerán instalaciones de gestión de residuos, incluida Wasatch Resource Recovery en Salt Lake. La capacitación durará hasta cuatro horas.

"Así que estamos tratando de reducir realmente la barrera de entrada y asegurarnos de que todos empiecen en la misma sintonía con la misma capacitación", explicó Hafer. "Para que todos puedan marcar una diferencia con respecto a los residuos".

Señaló que el objetivo es que cualquier persona pueda enseñar a su empresa, personal o comunidad sobre la importancia del reciclaje y la sostenibilidad.

Más información está disponible en recycleutah.org .

Artículo traducido por María Camperos.

