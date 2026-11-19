A principios de noviembre, el Distrito de Recuperación de Agua de Snyderville Basin reportó altos niveles de amoníaco en su planta de Silver Creek.

El amoníaco es un tipo de nitrógeno que se encuentra comúnmente en desechos verdes, orina, fertilizantes y productos de limpieza.

El distrito utiliza bacterias para eliminar el amoníaco generado en las aguas residuales, pero el gerente general del distrito, Mike Leurs, indicó que un alto nivel de un contaminante desconocido mató o impidió que muchas de las bacterias hicieran su trabajo.

"Utilizamos un grupo muy especializado de bacterias y organismos microscópicos para eliminar el nitrógeno y el fósforo, que son dos nutrientes que queremos asegurarnos de eliminar para proteger nuestros pequeños arroyos de montaña", dijo el 18 de octubre en el programa Local News Hour de KPCW.

Leurs señaló que el distrito transportó miles de galones de bacterias desde su planta de tratamiento de Jeremy Ranch hasta las instalaciones de Silver Creek. También gastaron miles de dólares para tomar muestras y averiguar qué se había vertido por el desagüe.

"Pero nunca llegamos a determinar exactamente cuál fue el compuesto que se descargó en el sistema", afirmó.

Lo más probable es que el vertido proviniera de una zona comercial o industrial. Luers señaló que los limpiadores desinfectantes domésticos habituales no alcanzan esos mismos niveles.

Además de sus gastos, el distrito podría tener que afrontar miles de dólares adicionales en tarifas del Departamento de Calidad Ambiental, ya que los altos niveles de amoníaco violaron la Ley de Agua Limpia.

"La Ley de Agua Limpia es una ley de responsabilidad objetiva, lo que significa que somos en cierto modo culpables sin importar el motivo, y recibiremos un aviso de infracción de la División de Calidad del Agua. Todavía tienen que decidir si habrá una multa de por medio.

Leurs señala que, para mantener los niveles del distrito dentro de la normativa, no se deben verter productos de limpieza concentrados por el desagüe.

La planta de Silver Creek volvió a cumplir plenamente con la normativa el 5 de noviembre.

Artículo traducido por María Camperos.

