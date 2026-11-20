El Distrito de Recuperación de Agua de Snyderville Basin rastrea los virus en el área mediante el muestreo de aguas residuales locales dos veces por semana.

Su prueba más reciente descubrió que los niveles de COVID-19 han aumentado en la zona. El director ejecutivo del distrito, Mike Luers, dijo que esto sigue una tendencia observada en todo Utah.

"Probablemente hay alrededor de 10 plantas de tratamiento de aguas residuales en todo el estado que también están viendo aumentos; algunas de ellas están en comunidades turísticas y otras son simplemente pueblos típicos", dijo el 18 de noviembre en el programa Local News Hour de KPCW .

Luers señaló que los aumentos son comunes a medida que el invierno trae más visitantes y las personas pasan más tiempo en espacios cerrados.

Los niveles de Snyderville Basin se clasificaron en un nivel de "vigilancia", mientras que Leurs indicó que otras áreas estaban reportando niveles mucho más altos.

"Es algo a lo que hay que prestar atención", afirmó. "Es un poco preocupante que tengamos algunos lugares en este estado que tienen niveles muy altos, y simplemente debe ser algo que vigilemos".

Heber City se encontraba entre esas áreas y fue el único distrito en el estado clasificado como "muy elevado". La vecina Midway reportó niveles bajos.

El distrito también monitorea las aguas residuales en busca de sarampión mientras Estados Unidos enfrenta un brote histórico. Luers indicó que las muestras recientes no han detectado el virus.

El condado de Summit ha reportado cinco casos de sarampión desde que comenzó el brote en junio de 2025. El condado de Wasatch ha registrado 12 casos.

Artículo traducido por María Camperos.

