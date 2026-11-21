Miles de familias de Utah recibirán ayuda para poner un pavo en la mesa este Día de Acción de Gracias.

La Fundación Filantrópica de la Junta de Agentes Inmobiliarios de Park City distribuirá 4,000 pavos a través de bancos de alimentos locales y organizaciones comunitarias.

La colecta anual cumple ya 25 años. La miembro de la junta JanaLee Jacobsen dijo que comenzó con apenas 75 pavos.

"El año pasado pedimos 3,500 pavos, así que nos propusimos una meta ambiciosa para este año de llegar a 4,000", dijo el 19 de noviembre en el programa Local News Hour de KPCW .

La fundación encarga los pavos en febrero y recauda dinero durante todo el año para cubrir el costo.

Jacobsen señaló que el pedido de pavos cuesta al menos $100,000.

"Hemos podido conseguir grandes donaciones de nuestras agencias inmobiliarias, de la comunidad de constructores y de los prestamistas hipotecarios, algunas de esas empresas más grandes que realmente han dado un paso al frente", dijo. "Pero sí se necesita cada aporte individual de $25".

Los pavos se distribuirán antes del Día de Acción de Gracias al Centro Cristiano de Park City y a otros bancos de alimentos en todo el estado.

Artículo traducido por María Camperos.