RDB LLC El puente peatonal propuesto incluye elementos educativos y serpentearía sobre la Ruta Estatal 248, cerca de donde se encuentra el cruce actual del sendero ferroviario.

Richard, David y Vaughan Burbidge piensan en algo más grande que simplemente rezonificar su propiedad a lo largo del Sendero Ferroviario Histórico Union Pacific.

Están conversando con el Departamento de Transporte de Utah y otros propietarios de terrenos de la zona sobre la creación de un puente para peatones y ciclistas sobre la Ruta Estatal 248.

"UDOT se muestra muy receptivo", dijo la portavoz y cogerente del proyecto, Nacia Franco. "Les gusta nuestro puente y, si la rezonificación avanza, podremos profundizar realmente en los detalles de diseño y mantenimiento a largo plazo, y ayudar a que sea un triunfo para la comunidad".

La rezonificación no se aplicaría al sendero ferroviario de propiedad estatal. Solo abarcaría lo que poseen los Burbidge: 55 acres en el lado este del sendero.

Un puente forma parte de la propuesta, señala Franco, porque podría cruzar el terreno de los Burbidge y porque los hermanos pueden ayudar a financiarlo.

Su propiedad cuenta actualmente con una de las designaciones de zonificación más restrictivas del condado de Summit, administración de laderas, que prioriza la recreación y permite únicamente un desarrollo de baja densidad en zonas empinadas.

Los hermanos solicitan al condado una zonificación comercial de servicios, que permite usos industriales ligeros y comercios. Es la misma zonificación del cercano Park City Business Park, donde se ubican Burt Brothers, Offset Bier y un nuevo Maverik.

Connor Thomas / KPCW El cruce actual del sendero ferroviario es a nivel, con balizas intermitentes y un paso de peatones. (Foto de archivo: ciclistas eléctricos dan la vuelta al final del pavimento en el Sendero Ferroviario Histórico Union Pacific en la Ruta Estatal 248 el 6 de agosto de 2026).

El parque empresarial propuesto, llamado Silver Creek Crossing, incluiría 24 edificios estilo almacén. Franco señala que el equipo de desarrollo ha visto interés por parte de cafeterías, cocinas de preparación y espacios de trabajo compartido.

"Lo hemos mantenido flexible en el diseño para que los negocios locales puedan decirnos lo que quieren", dijo Franco.

La propuesta también incluye un estacionamiento de 10 espacios y un punto de inicio de sendero con baños.

RDB LLC Los Burbidge proponen un par de docenas de edificios industriales ligeros, de uno o dos pisos de altura, en la colina al este del sendero.

Sin embargo, los funcionarios de planificación señalan que las pendientes pronunciadas representan un desafío. El director de Desarrollo Comunitario, Peter Barnes, afirma que el sitio es de difícil acceso.

"Requerirá cruzar el arroyo existente. Requerirá un semáforo en la [Ruta] 248", dijo en el programa Local News Hour de KPCW el 3 de noviembre.

Eso sin mencionar los metales pesados depositados a lo largo de la ribera del arroyo desde la época minera de Park City.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos planea gastar $12 millones para limpiar los relaves mineros en el área más amplia de Richardson Flat, lo cual no es dinero suficiente para terminar el trabajo .

"[Los propietarios] son sumamente conscientes de esos posibles problemas", dijo Barnes. "La forma más fácil de evitar posibles problemas de ese tipo para un desarrollador es mantenerse alejado del suelo tóxico. Sé que han realizado mucho trabajo de investigación".

Franco indica que los Burbidge planean remediar sus propios suelos por sí mismos.

"Van a ser enterrados en un burrito de plástico gigante que quedará contenido en el lugar, y eso contará con monitoreo ambiental perpetuo en el futuro", dijo Franco.

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El Concejo del Condado de Summit tiene la última palabra sobre las rezonificaciones. Los Burbidge esperan que la Comisión de Planificación de Snyderville Basin analice el proyecto por primera vez el 8 de diciembre.

Han creado un sitio web con detalles adicionales sobre la rezonificación .

Artículo traducido por María Camperos.

