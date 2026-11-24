La secretaria municipal de Park City, Michelle Kellogg, asumirá su nuevo cargo como secretaria-auditora del condado de Wasatch en enero. Se postuló sin oposición en las elecciones del 3 de noviembre tras derrotar al titular Joey Granger en las primarias republicanas.

Kellogg se ha desempeñado como secretaria municipal de Park City durante 11 años y anteriormente ocupó el mismo puesto en Heber City. Comentó que cuando el exadministrador municipal de Park City, Matt Dias, la contrató, le dijo que la ciudad era el estándar de oro de Utah para ese puesto.

"Simplemente lo tomé como un desafío", dijo Kellogg. "Mejoré mis habilidades para estar a la altura de ese nivel de expectativa y he disfrutado mucho trabajar con el personal y el concejo durante los últimos 11 años".

La Oficina del Secretario-Auditor administra las elecciones en todo el condado y levanta las actas durante las reuniones del concejo condal. La oficina también supervisa muchas de las funciones financieras del condado.

Kellogg afirmó que espera mejorar la participación electoral y la comunicación de la oficina.

"No veo la hora de empezar", dijo. "Va a ser muy gratificante servir a los residentes de mi propia comunidad y también tengo muchas ganas de construir relaciones con mi equipo".

La nueva secretaria municipal de Park City es Shirlayne Quayle. El concejo municipal aprobó su nombramiento el 19 de noviembre.

El administrador municipal Adam Lenhard señaló que la experiencia de Quayle trabajando con funcionarios electos y líderes locales, así como su gestión de proyectos complejos y detallados, la hicieron destacar.

"A medida que avanzábamos en el proceso y la entrevistábamos a ella y a los demás candidatos, sobresalió por encima del resto, y estamos muy entusiasmados de que se una a nuestro equipo", dijo Lenhard en e l programa Local News Hour de KPCW el 18 de noviembre .

Quayle se desempeñó anteriormente como directora de Vitalidad Económica y Vivienda de St. George. También fundó la firma de consultoría de liderazgo PowerLane.

Quayle comenzará en el cargo el 30 de noviembre.

Park City Municipal es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.