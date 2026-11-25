El Christian Center de Park City planea hacerse cargo de las despensas de alimentos de Oakley y Coalville tras los cierres ocurridos en octubre.

Jessica Bryant, subdirectora de subvenciones y mercadeo del Christian Center, indicó que la organización recaudó más de $150,000 para mantener las ubicaciones en funcionamiento durante otro año. Es probable que las despensas operen en sus mismos locales.

"Estamos trabajando para obtener los permisos para esos espacios. Aún no tenemos esos permisos, por lo que no podemos anunciar una fecha de apertura", dijo Bryant. "Esperamos poder servir a esas comunidades de una manera más profunda".

Estas serán la tercera y cuarta ubicación de despensas de alimentos del Christian Center. Bryant señaló que inicialmente operarán dos días a la semana, tal como lo hacían antes de cerrar.

"Y eso nos permitirá hacer solo un pequeño aumento de personal, pero definitivamente implicará más voluntarios", explicó. "Esas despensas que estaban allí... solo ofrecían productos enlatados y alimentos no perecederos. Y nosotros vamos a aplicar el mismo modelo que tenemos en Park City y Heber, donde hay frutas y verduras frescas, productos de charcutería, pan, lácteos y carne".

Donantes privados, las fundaciones comunitarias de Park City y Kamas Valley, así como el condado de Summit, han aportado fondos para esta iniciativa. Oakley planea donar el espacio del ayuntamiento para su despensa.

Los organizadores comunitarios señalan que siguen aceptando donaciones para mantener las despensas abiertas por más de un año.

Mientras tanto, el Christian Center continúa operando su despensa de alimentos móvil en el lado este.

El Christian Center está llenando el vacío dejado por la organización sin fines de lucro con sede en Provo, Community Action Services, que anteriormente administraba las sedes de Oakley y Coalville.

Esas sedes, junto con una en Heber, cerraron después de que Community Action sufriera una pérdida de financiamiento. Como resultado, el Christian Center proyecta una mayor demanda en su propia despensa de Heber.

Otra organización sin fines de lucro de Heber, Wasatch Back Devastation Relief, también podría abrir su primer banco o despensa de alimentos el próximo año.

Según el vicepresidente de la organización, Kurt Clodfelter, un banco de alimentos es donde se almacena y guarda la comida; una despensa es donde se distribuye a las personas necesitadas.

"Tenemos una ubicación tentativa para el banco de alimentos que comenzará a funcionar a plena capacidad en el año nuevo", declaró a KPCW . "Nuestro enfoque inmediato, por supuesto, había sido el Día de Acción de Gracias, y nos asociamos con el CCPC para ayudarles a proporcionar las guarniciones que repartieron junto con todos los pavos que les habían donado".

La primera ubicación que Wasatch Back Devastation Relief desea abrir está en un almacén de Heber. La organización también está en conversaciones para distribuir alimentos en Midway.

Artículo traducido por María Camperos.

