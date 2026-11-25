La presidenta y directora ejecutiva de la Cámara y Oficina de Visitantes de Park City, Jennifer Wesselhof, señaló que los hoteles y alquileres a corto plazo aún resienten los efectos del invierno anormalmente cálido del año pasado.

La temporada invernal 2025-2026 registró una acumulación de nieve históricamente baja en todo Utah. Eso dejó a las estaciones de esquí del Wasatch Back con terreno abierto limitado y cierres anticipados, y a los visitantes buscando apresuradamente qué más hacer en el área de Park City.

Ahora, Wesselhof indicó que los viajeros esperan a ver cómo evoluciona el clima antes de reservar viajes al Wasatch Back.

"Muchos viajeros están esperando ver nieve en el suelo antes de comprometerse, por lo que estamos viendo ventanas de reserva más cortas y un repunte más tardío de lo habitual", dijo en un correo electrónico el 23 de noviembre.

Wesselhof afirmó que los costos de viaje, la disminución de visitantes internacionales y la baja confianza del consumidor también son factores que influyen en los viajeros que consideran visitar la región de Mountain West.

En el área de Park City, los datos de ocupación de alojamiento para los próximos seis meses muestran que las reservas han bajado casi un 13% en comparación con el año pasado. La tarifa diaria promedio, o ADR, también disminuyó alrededor de un 3% en las propiedades del condado de Summit para los próximos seis meses. Los precios promedio son de $917 por noche.

Sin embargo, Wesselhof espera que esas cifras suban a medida que se acerque diciembre.

Explicó que las estadías de las fiestas de fin de año y de principios de temporada se completan tarde, y la nieve es el mayor detonante.

"Las buenas condiciones a finales de noviembre y principios de diciembre suelen traer una ola de reservas de último minuto", dijo Wesselhof. "Si logramos eso, esperaríamos que la brecha se redujera considerablemente".

La Cámara y Oficina de Visitantes de Park City es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.