Cada Domingo | Edwin Espinel November 14, 2021

COVID vaccines are now available to the public for anyone 5 years or older, however there is still much to do to ensure we reach herd immunity, and to provide access to the vaccine for the most vulnerable in our society. Edwin Espinel, Health Systems Specialist with the Utah Department of Health joins us to talk about the vaccine rollout, the importance of continued mask use, and much more.

COVID para cualquier miembro del publico edad 5 y mayor, pero aún hay mucho por hacer para asegurarnos de llegar a la immunidad del grupo, y para otorgar acceso a la vacuna para los más vulnerables en nuestra sociedad. Edwin Espinel, Especialista de Systemas de Salud con el Departamento de Salud de Utah nos acompaña para hablar de la distribución de la vacuna, la importancia de continuar usando máscaras, y mucho más.

En caso de que tengas sintomas, y quieras asegurarte de tener necesidad de ir a un centro medico, puedes llamar al 800-456-7707

O puedes conslutar a Telehealth

Pagina Web del Center for Disease Control en Español

Pagina de Facebook de la Coalición Latina de Wasatch

Numeros para apóyo de salúd mental:

833-442-2211

Para apoyo de salud mental para niños en español:

Angélica Sánchez

382-448-1437

Para encontrar recursos de apoyo:

Pagina Web de información del Condado de Wasatch

Para información en el Condado de Summit:

435-333-0050

A nivel estatál:

800-456-7707