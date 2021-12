Cada Domingo | Franco Libertini November 14, 2021

Officer Franco Libertini with the Park City Police Department joins us to discuss safety precautions crucial in enjoing a safe, secure, and responsible winter, things to watch out for during the changing of the seasons, and much more.

El oficial Franco Libertini con el Departamento de Policia de Park City nos acompaña para hablar de las precauciones de seguridad críticas para disfrutar el invierno de manera salva, segura y responsable. También nos habla de las precauciones a tomar durante el cambio de temporada, y mucho más.