Argentinian urban artist P.O Black joins us to chat about his work, his inspiration, and the message behind his tracks, leaning heavily on topics of philosophy and daily life, and we hear some of his work.

Artista urbano Argentino P.O Black nos acompaña para hablar de su trabajo, su inspiración, y del mensaje detras de sus rolas, con un enfoque en temas de filosofía y la vida cotidiana, y escuchamos algo de su trabajo.

