We chat with officer Franco Libertini from the Park City Police Department about many topics, including the pilot program to help in the recruitment of candidates for the cadet program.

Platicamos con el oficial Franco Libertini del departamento de Policia de Park City de muchos temas, incluyendo el programa piloto para ayudar en recrutar a candidatos para el programa de cadetes.

