Cada Domingo | Isabella Morillo January 16, 2022

Isabella Morillo is a Peruvian artist from Lima and is traditionally trained in graphic design. She has been making art

throughout her entire life. Her colorful palate and urban-inspired work are mixed with her indigenous roots. She joins us to talk about her work, her upcoming projects and her experiences as a woman in the arts.

Isabella Morillo es una artista Peruana de Líma y ha recibido educación formal en diseño gráfico. Ella há estado haciendo arte a través de su vida entera. Su paleta colorida y su trabajo inspirado por lo urbano está mexclado con sus raíces indigenas. Ella nos acompaña para hablar de su trabajo, sus proyectos, y sus experiencias como una mujér en las artes.

Website

Instagram

TicTok