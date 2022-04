Cada Domingo | Lisa Paniagua, Delia Gonzalez, & Miriam Garcia

Our guests join us to talk about the new nonprofit/local vision provider partnership that has been formed for providing Vision Care for community members without access. Hope Alliance and Holy Cross Ministries began providing vision screenings for the School Readiness and Parents as Teachers program hosted at St Mary's in 2020. The program has grown in the intervening years. There is now a community member and doctor, Stephanie Castle, OD, collaborating in this alliance to provide exams to students and families that failed the vision screening at HCM. Hope Alliance is facilitating and also providing prescription eyewear.

Nuestras invitadas nos acompañan para hablar de la colaboración entre organizaciones sin fines de lucro/proveedores de servicios de visión locales que se ha formado para otorgar cuidado de vista para los miembros de la comunidad sin acceso. Hope Alliance y Holy Cross Ministries comenzaron otorgando examenes de vista para los programas de Preparación Escolar y Padres Como Maestros organizados en St. Mary's en el 2020. El programa ha crecido en los años seguidos. Ahora hay una oculista y miembro de la comunidad Stephanie Castle, colaborando con esta alianza para otorgar examenes para estudiantes y familias con la necesidad de lentes, los cuales serán otorgados por Hope Alliance.

