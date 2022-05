Cada Domingo | Vicente Martinez 05-15-22

We spend the hour with Mexican international artist Vicente Martinez, who joins us to talk about his participation in the Artists in Residency program organized by the Leonardo Museum in collaboration with Artes de México en Utah. We chat about his work, the inspiration, and the ideas behind his creations, and his goals for this residency program.

Pasámos la hora con el artista Mexicano Vicente Martinez, quíen nos acompaña para hablar de su participación en el programa Artistas en Residencia organizado por el Museo The Leonardo en colaboración con Artes de México en Utah. Charlamos de su trabajo, su inspiracion, y las ideas detrás de sus creaciones, y de sus metas para este programa de residencia.

