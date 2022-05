Cada Domingo | Pahuaboy 05-29-22

Mexican urban artist Pahuaboy is originally from Pahuatlan de Valle, in Puebla, Mexico. This inspired his name, and his roots are a great source of inspiration for this young artist. With work that focuses on his life and experiences, Pahuaboy shares his journey as an up and coming artist in the urban scene in Mexico City. We spend the hour talking about his philosophy, his inspiration, and we hear some of his work.

Artista urbano Mexicano Pahuaboy es originario de Pahuatlán de Valle, Puebla, México. Esto inspiró su nombre, y sus raíces son una fuente de inspiración para este jóven artista. Con trabajo que se enfoca en su vida y experiencias, Pahuaboy comparte su viaje como artista vigente en la escena urbana en la Ciudad de México. Pasámos la hora hablando de su filosofía, su inspiración, y escuchámos algo de su trabajo.

