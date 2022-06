Cada Domingo | Rebeca Gonzalez 06-05-22

For the underrepresented in most communities, getting into a college or university doesn't always mean successfully completing a degree. Since its beginning, Rebeca Gonzalez has been a crucial part of Bright Futures Park City, a non-profit organization that aims to help students achieve their higher education goals. Rebeca joins us to talk about the very beginnings of the organization in Park City, her hand in the formation of programing, and how her own experiences with university studies helped shape the program's goals and mission.

Para los menos representados en la mayoría de las comunidades, el entrár a un colegio o universidad no siempre significa terminando exitosamente una licenciatura. Desde sus inicios, Rebeca Gonzalez há sido una parte critica de Bright Futures Park City, una organización sin fines de lucros con la meta de ayudar a estudiantes alcanzar sus métas de educación superiór. Rebeca nos acompaña para hablar de los principios de la organizacion en Park City, el papél que ella tuvo en la formación de programación, y de cómo sus propias experiencias con sus estudios universitarios ayudaron a formar las metas y misión del programa.

