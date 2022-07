Cada Domingo | Roberto Lopez, Nick Arteaga, Natanael Choi of Unidxs 06-12-22

Unidxs is a community council of passionate Latinx/Xicanx individuals addressing the intersections between the LGBTQIA+ and Latinx community of Utah, and act as advisors to Latino Behavioral Health Services. We chat with unidxs members Roberto Lopez, Nick Arteaga, and Natanael Choi about many of the gaps in these intersections, the importance of safe places, what being a good ally is, and much more.

Unidxs es un consejo comunitario de Latinx/Xicanx individuos/as/es apassionados/as/es enfocados/as/es en la intersección entre las comunidades LGBTQIA+ y Latinx de Utah, y acúan como consejo para Latino Behavioral Health Services. Charlamos con miembros de unidxs Roberto Lopex, Nick Arteaga, y NatanaelChoi de muchas de las fallas en estas intersecciones, la importancia de lugares seguros, lo que es ser buen aliado/a/e, y múcho más.

