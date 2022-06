Cada Domingo | Jorge Dominguez & Miguel Guerrero Niebla 06-26-22

After a 2-year break, SLC rock group Niebla returns with a performance at Liquid Joe's on July 23rd to perform with the group Nunca Jamás. We spend the hour with bandmembers Jorge Dominguez & Miguel Guerrero discussing the history of the group, their creative process, the many inspirations they draw from, and we hear some of their work.

Después de una pausa de 2 años, el grupo de rock Niebla de SLC regresa con una presentación en Liquid Joe's el 23 de Julio para tocar junto con el grupo Nunca Jamás. Pasámos la hora con los miembros del grupo Jorge Dominguez y Miguel Guerrero hablando de la historia del grupo, su proceso creativo, los muchos lugares de donde toman inspiración, y escuchamos algo de su trabajo.