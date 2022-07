Cada Domingo | Evelyn Cervantes 07-03-22

Evelyn Cervantes, Director of Transformation and Equity with the Utah chapter of the YWCA joins us to discuss the roles of the organization, their mission, and programming focused on providing aid to victims of domestic abuse. She also shares information regarding the Biden administration's Student Loan forgiveness program focused on victims of educational institution fraud. We share some links below.

Evelyn Cervantes, Directora de Transformación y Equidad con el Capitulo de Utah del YWCA nos acompaña para discutir los papeles de la organización, su misión, y programación enfocada en proveer apoyo a victimas de abuso domestico. Ella también comparte información acerca de el programa de perdonar Deudas de Estudiantes enfocadas para victimas de fraude por parte de instituciones educacionales. Compartimos algunos enlaces abajo.

Website

Facebook

Info links:

Brooks Borrowers

Predatory Student Lending

FAFSA Borrower Defense