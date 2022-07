Cada Domingo | Lindsay Haupman 07-03-22

Summit County Clubhouse adopts the national Clubhouse model in providing a sense of community to people who suffer from emotional or mental health conditions. Lindsay Haupman joins us to talk about the organization's mission, their programming, and more. The organization hopes to create a strong community space where folks can be themselves.

Summit County Clubhouse adopta el modelo nacional "Clubhouse" en proveer una forma de comunidad para personas quienes sufren de condiciones emocionales o de salúd mental. Lindsay Haupman nos acompaña para hablar de la misión de la organización, su programación, y más. La organización espera crear un espacio comunitario fuerte donde personas puedan ser ellas mismas.

