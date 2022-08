Cada Domingo | Carla Astorga 07-31-22

Carla Astorga from Latino Behavioral Health Services joins us to talk about a series of workshops aimed at individuals who might suffer from mental and/or emotional health challenges and their families. The workshops will last various sessions depending on each workshop. These workshops are scheculed at the Summit County Library in Jeremy Ranch.

Bases and Foundations

6 weeks starting August 10, 6pm

Family to Family

8 weeks starting August 10, 6pm

One on One

8 weeks starting November 2nd, 6pm

Carla Astorga con Latino Behavioral Health Services nos acompaña para hablarnos de una serie de talleres enfocados a individuales quienes pueden sufrir de retos de salud mental y/o emocional, y para sus familias. Los talleres duran varias sesiones dependiendo de cada taller. Estos talleres están programados en la biblioteca del Condado de Summit en Jeremy Ranch.

Bases y Fundamentos

6 semanas empezando el 10 de agosto, 6pm

Familia a Familia

8 semanas empezando el 10 de agosto, 6pm

Persona a Persona

8 semanas empezando el 2 de Noviembre, 6pm

Website

Facebook

Forma de Registro

Mas información

Carla Astorga

801-935-4447

carla.astorga@latinobehavioral.org