Music producer, writer, and performer Giaco returns to Cada Domingo to share with us some of his latest work, we chat about his latest projects, and about the relationship between music and his life.

Productor de musica, autor, e intérprete Giaco regresa a Cada Domingo para compartir con nosotros aldo de su mas nuévo trabajo, charlamos de sus proyectos más recientes, y de la relación que existe entre la música y su vida.

