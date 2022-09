Cada Domingo | Franco Libertini 09-11-22

Franco Libertini with the Park City Police Department joins us to talk about multiple issues, such as warning the community about "candy" fentanyl, its unassuming appearance, and the high risk this dangerous drug carries. He also shares multiple programs being offered through the PCPD in collaboration with many organizations in Summit, like the Latino Police Academy, a program designed for Spanish-speaking individuals to help the public and the department have a better communication channel, as well as to help citizens better understand their rights and responsibilities, as opposed to train individuals to become law enforcement officials.

Franco Libertini con el Departamento de Policia de Park City nos acompaña para hablar de muchos temas, como darle precaución a la comunidad de la forma del Fentanyl como "dulce", su presentación deceptiva, y el enorme riezco esta peligrosa droga lleva. El también comparte multiple programas ofrecidos a traves del Departamento en colaboración con muchas organizaciones en Summit, como La Academia de Policia Latina, un programa diseñado para los individuos habla-hispanos para ayudarle al publico y al departamento a tener un mejór canal de comunicación, así como ayudar a los ciudadanos a mejór entender sus derechos y responsabilidades, al contrario de entrenar a individuos a convertirse en oficiales de enforzamiento de leyes.

Contact: Francolibertini@parkcity.org

Non-emergency 435-731-7786

