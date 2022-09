Cada Domingo | The Big Browns 09-18-22

The Big Browns are a Mexican Ska band heading the massive Ska scene in Mexico City. The group formed in 2017, and have been producing music actively since. We are joined by band members Epic Jimenez and Alan Herrera who, along with the other 6 band members, are lovers of all things Ska, and draw inspiration from the original Jamaican sounds, the 2Tone style that emerged in the 1980s, and a bit of the California Ska from the 90's. We hear some of their work, including a ska cover of the Oasis classic "Don't Look Back in Anger". We discuss the history of the band, their influences, and talk about the Ska scene in Mexico.

Los Big Browns son un grupo de Ska Mexicano al frente de la enorme escena de Ska en la Ciudad de México. El grupo se formó en el 2017, y han estado produciendo musica desde entonces. Nos acompañan miembros del grupo Epik Jimenez y Alan Herrera, quienes, junto con los 6 otros miembros del grupo, son amantes de todo relacionado al Ska, y toman inspiración de los sonidos originales de Jamaica, el estilo 2Tone que surgió durante los 1980, y un poco de el Ska de California de los 90's. Escuchamos un poco de su trabajo, incluyendo el cover Ska de la canción clasica del grupo Britanico Oasis "Don't Look Back in Anger". Discutimos la historia del grupo, sus influencias, y hablamos de la escena de Ska en México.

Facebook

Instagram

Spotify

YouTube