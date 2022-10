Cada Domingo | Shorty & Cri$talz 10-02-22

We spend the hour with SLC music promoter Shorty from Shorty Events, who is joined by Utah Urban artist Cri$talz to talk about their project aimed at providing more opportunities to youth to participate in local Hip-Hop and rap events in the state. We also hear some of Cri$stalz work.

Pasamos la hora con el promotor de musica en SLC Shorty de Shorty Events, quien es acompañado por el artista Urbano de Utah Cri$talz para hablar de su proyecto con la meta de proveer más oportunidades a la joventud a participar en eventos locales de Hip-Hop y rap en el estado. También escuchamos algo del trabajo de Cri$talz.

