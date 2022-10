Cada Domingo | Martha Black-Zapata 10-09-22

Martha Black-Zapata joins us to talk about Lila Downs, a world-renowned artist, her visit to Salt Lake City as part of her Volver Tour. We also discuss the significance of Downs' performance in Utah, and what this means for the state's growing Latine community, as well as the impact this event could also have for future events with other artists.

Wednesday October 26

Eccles Theater

131 S Main St

Salt Lake City, UT 84111

6:30 pm

Martha Black-Zapata nos acompaña para hablar de Lila Downs, una artista reconocida por el mundo, su visita a Salt Lake City como parte de su Tour Volver. También discutimos la significancia de la presentación de Downs en Utah, y lo que esto significa para la creciente comunidad Latine del estado, al igual que el impacto este evento puede tener para eventos futuros con otros artistas.

Miercoles 26 de octubre

Eccles Theater

131 Main St

Salt Lake City, UT 84111

6;30 pm

