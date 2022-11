Cada Domingo | Vicky Lowe 11-13-22

Utah artist Vicky Lowe returns to talk to us about her follow up exhibit for Artists in Residence pilot program at the Leonardo Museum in collaboration with Artes de México en Utah. For this session, Lowe creates works that explore the memories that food can bring using paper made from recycled paper and natural plant fibers to create unique works.

Artista de Utah Vicky Lowe regresa para hablar de su exhibición de seguimiento para el programa piloto Artistas de Residencia en el Museo The Leonardo en colaboración con Artes de México en Utah. Para esta sesión, Lowe crea obras que exploran las memorias que la comída puede traer usando papel hecho de papel reciclado y fibras naturales de plantas para crear obras únicas.

