Cada Domingo | Lilian Agar 11-20-22

Artist Lilian Agar joins us to talk about her latest work series titled New Perspective which focuses on survivors of domestic violence in an effort to bring more attention to the issue, and to focus more on the survivors' strength and their journey towards recovery via interactive artwork. We also chat about the challenges that are still being faced by a shockingly high amount of women AND men.

Artista Lilian Agar nos acompaña para hablar de su más reciente series de trabajo titulada Nueva Perspectiva la cual se enfoca en los sobrevivientes de violencia domestica como esfuerzo de traér más atención al tema, y para enfocarnos más en la fuerza de los sobrevivientes y de su viaje hacia le recuperación via obras interactivas. También hablamos de los retos que aún enfrentan un a espantosamente alta cantidad de mujeres y hombres.

