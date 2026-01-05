Local News Hour | January 5, 2025 By Leslie Thatcher Published January 5, 2026 at 1:22 PM MST Listen • 49:19 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music TuneIn Overcast KPCW Utah Avalanche Center forecast (02:59)Summit County Sheriff Kacey Bate, spokesperson Skyler Talbot and newly appointed Chief Deputy John Evans provide updates on law enforcement issues (09:24)Heber City Manager Matt Brower previews Tuesday's city council meeting (26:04)US Ski and Snowboard's Courtney Harkins shares an update on winter sports and Winter Games preparations (40:04)