Local News Hour

Local News Hour | February 27, 2026

By Roger Goldman
Published February 27, 2026 at 1:10 PM MST
Utah Avalanche Center report (02:21)

Ex-prosecutor critiques opening day of Richins murder trial(04:32)

Zegarra recaps council votes on leaky ice arena, Gordo parking.(23:03)

Snowsports 'brotherhood' unites Black ski clubs (33:47)

Ice ribbons and playgrounds: Locals share feedback on Heber City park plans (42:37)

Snowmaking: How Wasatch Back ski resorts are handling Utah’s warm winter (45:35)

Sundance Film Festival releases inaugural Colorado dates, locations (47:57)

'Everything was in pieces:' Lindsey Vonn describes grueling surgery on broken leg(48:52)

