Local News Hour | February 27, 2026
Utah Avalanche Center report (02:21)
Ex-prosecutor critiques opening day of Richins murder trial(04:32)
Zegarra recaps council votes on leaky ice arena, Gordo parking.(23:03)
Snowsports 'brotherhood' unites Black ski clubs (33:47)
Ice ribbons and playgrounds: Locals share feedback on Heber City park plans (42:37)
Snowmaking: How Wasatch Back ski resorts are handling Utah’s warm winter (45:35)
Sundance Film Festival releases inaugural Colorado dates, locations (47:57)
'Everything was in pieces:' Lindsey Vonn describes grueling surgery on broken leg(48:52)