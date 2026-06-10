Local News Hour | June 10, 2026 By Leslie Thatcher Published June 10, 2026 at 11:14 AM MDT Listen • 50:48 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music TuneIn Overcast KPCW Park City Mountain lift upgrades appealed for second time (3:31)Park City Council agenda: council raises, appeal of chairlift upgrades (6:29)'The Lake' screening supports efforts to save Great Salt Lake(24:54)Utah suicide rates twice national average, Summit County Health Department says (35:59)Heber Valley Chamber touts packed summer events calendar (37:46)Kouri Richins appeals aggravated murder conviction (49:14)