Local News Hour | July 22, 2026 By Leslie Thatcher Published July 22, 2026 at 11:46 AM MDT Listen • 50:18 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music TuneIn Overcast KPCW Utah’s monsoon rains increase Wasatch Back flash flooding risks (03:33)Park City Song Summit returns for 8th year in August (05:55)Park City, Midway join Utah's Main Street preservation program (22:24)Park City local snags second world record with Denali summit (33:59)Would-be Wasatch County town of Bear Canyon rejected by state (46:51)