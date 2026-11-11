Local News Hour | November 11, 2026 By Leslie Thatcher Published November 11, 2026 at 11:28 AM MST Listen • 48:43 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music TuneIn Overcast KPCW Park City Mountain may develop Mountain Village parking lots (3:32)Heber Valley Chamber to spin off from Tourism and Economic Development (5:44)Park City Board of Realtors: 3Q sales reach nearly $1.6B (9:04)Summit Bike Share program touts successful 2026 season (23:08)Heber Valley Chamber, Wasatch County Tourism and Economic Devlopment to split in 2027 (36:24)