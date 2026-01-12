Summit County Health Department discusses first measles case
Summit County Health Department Director Phil Bondurant discusses the first reported case of measles in Summit County. He emphasizes the disease's high contagiousness and the importance of vaccination.
The child, exposed to measles through a family member, attended school without symptoms but was contagious. Unvaccinated individuals are at risk, leading to school exclusions for 21 days.
Bondurant also discusses the Community Health Improvement Plan and radon awareness.