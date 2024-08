Adolescente de Park City muestra cómo programa deportivo local la apoyó en delegación juvenil en París

Victoria Rosales, estudiante de Park City High School y vicepresidenta de Latinos in Action, viajó a Francia para participar en el Festival 24 de Sport dans la Ville en julio. El festival reunió a más de 500 jóvenes atletas de 37 países para celebrar los valores olímpicos y promover el deporte.

“Mi experiencia en el festival era muy divertido porque eran todos otros niños como yo, [de la misma] edad y jugaban diferentes deportes,” dijo Rosales.

También pudo celebrar que Utah fue elegida para ser sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034.

El evento fue parte de una creciente asociación entre Utah y Sport dans la Ville, una organización deportiva juvenil con sede en París. La Youth Sports Alliance, una organización con sede en Wasatch Back creada después de los Juegos de Invierno de 2002 para promover el deporte juvenil, forma parte de esta colaboración.

Emily Fisher, directora ejecutiva de la alianza, dijo que eligió a Rosales para participar en el festival.

“Cuando el Festival 24 llamó y dijo, ‘¿Tienen a un atleta de Park City que no necesariamente esté buscando ir a los Juegos Olímpicos, pero que represente lo que el deporte puede hacer por los jóvenes?’ inmediatamente pensé en Victoria,”

Rosales aprendió a esquiar y a andar en bicicleta de montaña a través del programa Get Out and Play de la Youth Sports Alliance. Ahora enseña a los niños a esquiar a través del mismo programa.

“Así que es un ciclo completo: aprender a esquiar a través de nuestros programas y ahora poder enseñarles, y que esos estudiantes vean a una instructora que se parece a ellos y que habla español es realmente conmovedor," dijo Fisher

Rosales también es capitana del equipo de ciclismo de montaña de Park City High School.

Fisher explicó que Get Out and Play es una oportunidad para que los niños prueben diferentes deportes. Durante el año escolar 2023-24, dijo que más de 2,500 estudiantes de 23 escuelas diferentes participaron en 154 programas. Aproximadamente el 26% de estos estudiantes recibieron becas de la alianza y el 31% se identificaron como minorías.

“Nuestros programas extracurriculares son únicos porque no solo proporcionamos la actividad, sino que también ofrecemos transporte, equipo adecuado y ropa adecuada, para asegurarnos de que cualquier estudiante que quiera probar una actividad pueda participar,” dijo Fisher

La alianza apoya a siete clubes deportivos de invierno locales a los que los niños pueden unirse si desean continuar practicando un deporte. También hay becas disponibles para los niños que no pueden pagar las tarifas del programa.

Rosales aprendió a esquiar a través del programa de la alianza junto a su hermana mayor, Jamie Rosales, a quien admira mucho.

“Lo que aprendí más con los deportes, es paciencia,” dijo “Cuando estaba aprendiendo como esquiar siempre quería ser mejor, siempre quería estar al lado de mi hermana mayor porque ella ya [sabía] cómo esquiar mejor que yo. Y siempre quería estar con ella, pero tenía que aprender la paciencia.”

Aunque Rosales no quiere continuar compitiendo en ciclismo de montaña después de la escuela secundaria, planea mantener los deportes en su vida, especialmente el esquí.

La alianza también envió a la patinadora artística Kate Pressgrove y al atleta de luge Orson Colby, dos jóvenes aspirantes a olímpicos, a París para apoyar la candidatura de Utah para los Juegos de 2034.

Los programas de la alianza alientan a todos los jóvenes de Park City - los que tienen deseos olímpicos o no- a hacer del deporte una parte de sus vidas.