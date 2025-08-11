Candidatos para el Concejo municipal de Heber City platican sobre el tráfico de la calle Main Street antes de la elección primaria

La municipalidad el 31 de julio fue una oportunidad para que los locales de Heber hicieran preguntas a los candidatos antes de la elección primaria del 12 de agosto. Alrededor de 30 personas asistieron en persona e hicieron preguntas por una hora y media.

Un residente preguntó cómo el concejo municipal podría empujar al Departamento de Transporte de Utah a mover el tráfico fuera de la calle Main Street de Heber, la cual también es la carretera U.S. Highway 40. Y ella preguntó cómo la ciudad podría crear un sentido más fuerte de comunidad en el centro.

Seis de los ocho candidatos para el concejo municipal estuvieron en el evento.

Corey Noyes estuvo ausente porque estaba viajando con su familia, y Morgan Murdock no pudo asistir debido a la enfermedad. Ambos hombres dijeron en sus sitios web de campaña que colaborar con el UDOT para construir la desviación de Heber Valley es una prioridad.

La concejala Yvonne Barney , quien está postulándose para un segundo mandato, dijo que la desviación sólo es una parte de la solución. Ella dijo que herramientas tales como el financiamiento a través del aumento de los impuestos ayudaría a Heber a revitalizar el centro y promover la comunidad.

“La desviación es una infraestructura que necesita pasar en algún momento, pero hasta entonces, tratar de edificar una comunidad se hace por escuchar el uno al otro y asegurar que utilicemos ciertas herramientas que tenemos,” dijo ella.

La candidata Jami Hewlett dijo que los problemas del tráfico provienen de la aprobación de mucha densidad sin la infraestructura para soportarla. Ella dijo que debe haber mejor planificación.

“Crear nuevas calles sólo crea más problemas - no los resuelve,” dijo ella.

Christen Thompson dijo que quiere que Heber crea “terceros lugares” para que las personas edifiquen una comunidad fuera del hogar y el trabajo. Está a favor de reducir el tráfico de carros.

“Una mejor solución, a largo plazo, sería trenes y autobuses,” dijo él. “Antes teníamos un tren que iba hasta Provo; Traigámoslo de vuelta. Antes teníamos un tren que iba hasta Park City, hasta Salt Lake.”

Un deseo de revitalizar el centro fue una gran parte de la decisión de Lori Rutland de postularse. Ella dijo que apoyará la decisión de UDOT para construir la desviación.

“Hagamos que este centro sea algo de lo que podemos estar orgullosos, adonde queremos ir, y que no tengamos que temer por manejar desde Walmart hasta Smith’s porque está a 20 minutos,” dijo ella.

Ken Davis dijo que la ciudad debe trabajar con el UDOT para asegurar que una solución para el tráfico esté en lugar a tiempo para los Juegos Olímpicos de 2034. Él dijo que una desviación promoverá la meta de mejorar el centro.

“Un centro que se puede recorrer ha demostrado, en miles de comunidades, que es una cosa positiva para ayudar con eso - tanto para vendedores como para opciones para la comunidad ahí,” dijo él.

Y Nick López dijo que le gustaría ver más soluciones de seguridad en el centro para apoyar cualquier ruta de desviación que decida el UDOT.

“Necesitamos hacer algo,” dijo él. “Trabajar con el UDOT para recibir más semáforos. Poner más carriles de vuelta a la derecha, reducción de velocidad, ese tipo de cosas para hacer que Main Street se recorra más fácilmente.”

Los ocho candidatos están postulándose para dos cargos vacantes en el concejo municipal. La elección primaria es el 12 de agosto.

Artículo traducido por Jonás Wright.