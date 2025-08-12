Park City pasará por una remodelación en 2026

El cambio grande involucrará agregar un nuevo carril dedicado para las bicicletas en la calle Park Avenue, proveyendo la separación más clara entre los ciclistas y carriles de autos.

El carril de bicicletas que ya tiene líneas rayadas fue puesto en marcha primero en 2021.

En el reporte de los cambios propuestos para el año que viene, el carril para subir incluirá un carril extendido de cinco pies para bicicletas y señales actualizadas para guiarse. También habrá una designación más clara para ciclistas cuando el carril se une con el tráfico cerca de la biblioteca.

Adicionalmente, Park City planea instalar tres nuevos cruces peatonales con alta visibilidad en las calles Seventh, Eighth y 15th.

El cruce peatonal de la calle 15th Street cerca de 7-Eleven también incluirá un semáforo que los peatones podrán activar. Varias paradas para autobuses a lo largo de la calle Park Avenue también recibirán mejoras.

Las actualizaciones no cambiarán cómo se usa la calle.

Park City Municipal Un plano de los cambios propuestos para 2026.

La Planificadora de Transporte de Park City Anna Maki dijo que las mejoras están apoyadas por la retroalimentación pública.

“Las personas quisieran una instalación más cómoda – esencialmente, quieren sentirse más seguras caminando y bicicleteando en la calle Park Avenue,” dijo Maki.

Maki dijo que en un sábado de junio, más de 300 ciclistas grabaron una rodada en la calle Park Avenue, según los datos de la aplicación de ejercicios Strava. Ella dijo que el cruce peatonal al lado de la biblioteca también es muy utilizado.

La ciudad no sabrá cuánto costará el proyecto hasta que reciba propuestas para la construcción.

Park City está tentativamente planeando comenzar las mejoras en el área en abril de 2026.

El Municipio de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Jonás Wright.