Toly y Zegarra van adelante en la elección municipal primaria de Park City

Según los resultados extraoficiales de la Oficina del Secretario del condado de Summit el martes, la actual Tana Toly va adelante en la elección municipal primaria para el Concejo municipal de Park City con más del 22% del voto.

Diego Zegarra quedó muy cerca de la primera, con el 19%.

El actual Rubell estuvo en el tercero después de los resultados de la primera vuelta, consiguiendo apoyo del 13% de los votantes locales.

John Kenworthy estuvo en el cuarto con más del 11%, pero, a Beth Armstrong solo le faltó ocho votos.

Danny Glasser estuvo en el sexto, a 17 votos de diferencia de Armstrong.

Molly Miller había recibido el 8% de los votos para el Concejo municipal de Park City mientras que Ian Hartley había asegurado casi el 4% el martes por la noche.

Los primeros cuatro candidatos avanzarán a la elección municipal general del 4 de noviembre. Parkitas elegirán a dos concejales y un alcalde este año. Una elección municipal primaria no fue necesaria para la carrera para el alcalde porque sólo hay dos candidatos – Ryan Dickey y Jack Rubin.

Las estaciones de noticias KPCW y The Park Record organizarán un encuentro de candidatos para los últimos cuatro candidatos para el concejo y los dos candidatos para el alcalde el 15 de octubre.

electionresults.utah.gov La primera vuelta de resultados extraoficiales publicados el martes por la noche. Parkitas pudieron votar por dos candidatos en sus boletas de la elección municipal primaria.

Resultados completos de la elección municipal del condado de Summit (en inglés)

Artículo traducido por Jonás Wright.