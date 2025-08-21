Los diputados del alguacil del condado de Summit respondieron a un caso de una ‘persona sospechosa’ en la zona Snyderville Basin

El portavoz de la Oficina del Alguacil del condado de Summit Skyler Talbot describió la amenaza posible como “una persona sospechosa reportada como posiblemente armada” cerca de la intersección de la calle Silver Springs Drive y la carretera Ruta estatal 224.

La escuela Parley’s Park Elementary School fue puesta bajo un protocolo de “seguridad” precautorio cerca de las 2:25 p.m. debido a una amenaza externa, dijo un portavoz del Distrito Escolar de Park City. Eso significa que las puertas de la escuela en la calle Silver Springs Drive fueron cerradas, sin que nadie pudiera entrar o salir del edificio, pero las clases siguieron como normal.

La Escuela de Deportes de Invierno en la calle Shadow Mountain Drive también fue temporalmente puesta bajo un protocolo de “seguridad.”

Las dos escuelas abrieron de nuevo una vez que los diputados del alguacil determinaron que ya no había una amenaza para los estudiantes o maestros. El distrito escolar envió un mensaje a los padres informando a los padres que no hubo una amenaza directa.

Talbot dijo que “no hay una amenaza conocida” para la comunidad.

Esta historia está en desarrollo.

Artículo traducido por Jonás Wright.