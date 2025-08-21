© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Los diputados del alguacil del condado de Summit respondieron a un caso de una ‘persona sospechosa’ en la zona Snyderville Basin

KPCW | By Connor Thomas,
Kristine Weller
Published August 21, 2025 at 4:21 PM MDT
El caso de la persona sospechosa fue reportado cerca de la intersección de las calle Silver Springs Drive y la carretera Ruta estatal 224, pero más tarde se movió al área cerca del Hospital de Park City.
Google Maps
El caso de la persona sospechosa fue reportado cerca de la intersección de las calle Silver Springs Drive y la carretera Ruta estatal 224, pero más tarde se movió al área cerca del Hospital de Park City.

Dos escuelas del condado de Summit estaban operando temporalmente bajo protocolos de seguridad el jueves mientras las autoridades investigaban el área.

El portavoz de la Oficina del Alguacil del condado de Summit Skyler Talbot describió la amenaza posible como “una persona sospechosa reportada como posiblemente armada” cerca de la intersección de la calle Silver Springs Drive y la carretera Ruta estatal 224.

La escuela Parley’s Park Elementary School fue puesta bajo un protocolo de “seguridad” precautorio cerca de las 2:25 p.m. debido a una amenaza externa, dijo un portavoz del Distrito Escolar de Park City. Eso significa que las puertas de la escuela en la calle Silver Springs Drive fueron cerradas, sin que nadie pudiera entrar o salir del edificio, pero las clases siguieron como normal.

La Escuela de Deportes de Invierno en la calle Shadow Mountain Drive también fue temporalmente puesta bajo un protocolo de “seguridad.”

Las dos escuelas abrieron de nuevo una vez que los diputados del alguacil determinaron que ya no había una amenaza para los estudiantes o maestros. El distrito escolar envió un mensaje a los padres informando a los padres que no hubo una amenaza directa.

Talbot dijo que “no hay una amenaza conocida” para la comunidad.

Esta historia está en desarrollo.

Artículo traducido por Jonás Wright.
Noticias Locales de KPCW
Connor Thomas
KPCW Reporter
See stories by Connor Thomas
Kristine Weller
KPCW Reporter
See stories by Kristine Weller