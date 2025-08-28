Los embalses en el área del Wasatch Back tienen advertencias por algas nocivas

Una vigilancia de salud ha sido anunciada para todas las orillas y playas del embalse Deer Creek en el condado de Wasatch.

Durante la vigilancia, las personas que disfrutan de actividades recreativas no deben nadar, hacer esquí acuático, remar o surfear en áreas con algas y se les pide a dueños de perros que mantengan a sus mascotas alejadas de las áreas infectadas.

El embalse Echo en el condado de Summit está bajo una alerta. Los oficiales del ambiente del estado dicen que las floraciones nocivas de algas en el agua pueden producir toxinas peligrosas que podrían enfermar a personas y animales.

Hacer actividades recreativas en el agua también no se recomienda bajo la alerta.

Pescar y salir en bote están bien bajo las dos alertas, pero se recomienda a los pescadores desechar la piel y las vísceras de los peces.

La floración de algas ocurre naturalmente desde mayo hasta octubre y crecen rápidamente en el agua cálida y rica en nutrientes. Las floraciones de algas azul verdosas pueden representar riesgos graves para la salud de humanos y mascotas.

Las personas pueden estar expuestas si se tragan el agua al nadar o si comen sin lavarse las manos primero. Los síntomas incluyen diarrea, vómitos, calambres, fiebre y erupciones.

Para mantenerse seguro, el Departamento de la Calidad Ambiental recomienda que los residentes de Utah se alejen del agua verde, con espuma o con mal olor, bañándose después de recrear, y que limpien bien los peces.

Artículo traducido por Jonás Wright.