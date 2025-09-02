La secretaria pide que la corte cierre el caso por las firmas del referéndum del desarrollo Dakota Pacific

El caso legal entre la secretaria del condado y los residentes está en el limbo desde que el Juez del Tercer Distrito Judicial Richard Mrazik declaró que el esfuerzo para el referéndum presentado por los locales sería irrelevante.

Con eso quería decir que una votación de todo el condado sobre el plan de desarrollo de la Bienes Raíces Dakota Pacific no haría ninguna diferencia real. El desarrollador está procediendo con un barrio en la zona Kimball Junction y una comunidad de uso mixto debido a una nueva ley estatal de todos modos.

Mrazik no desechó el caso del 26 de agosto , y ahora los abogados de la secretaria del condado de Summit Eve Furse están asegurando que él debería.

“No hay razón para que los partidarios, el juzgado, o el público cargue con lo que cuesta litigar otra vez el tema,” ellos escribieron en una petición para cerrar el caso el 29 de agosto.

Cinco residentes retaron a Furse en la corte más temprano este año después de que determinó que su petición por el proyecto de la empresa Dakota Pacific no fue suficiente. La secretaria dijo que casi la mitad de las firmas que juntaron estuvieron en paquetes que se desarmaron y volvieron a armar, y por eso no valieron.

El fallo de Mrazik no abordó si ese razonamiento era correcto. Las cinco personas que presentaron la petición dijeron que no lo era.

Los residentes lanzaron el esfuerzo para un referéndum en enero, semanas después de que el Consejo del condado de Summit aprobó una ordenanza para dar luz verde al proyecto de la empresa Dakota Pacific. El referéndum hubiera puesto el asunto en la boleta para que los votantes del condado decidieran.

Los legisladores del estado luego pasaron el Proyecto de Ley 26 del Senado para hacer que el proyecto avanzara y pasara la aprobación al personal del condado.

El condado de Summit siguió la ley y aprobó el proyecto por segunda vez el 28 de julio; sin embargo, la ordenanza original de diciembre sigue siendo válida.

Hace dos semanas, el consejo del condado platicó sobre quitarla, pero decidieron esperar por el fallo de Mrazik.

Las personas que presentaron la petición para un referéndum ahora quieren que los miembros del consejo quiten la ordenanza, para que puedan retar la ley 26 del Senado.

El miércoles, el 3 de septiembre, el consejo van a volver a hablar del tema otra vez y tal vez por fin decidan quitarla. Las personas presentando la petición dijeron que van a apelar la decisión de que el caso ya no procede si no.

Bienes Raíces Dakota Pacific El desarrollo no ocurriría a lo largo de la calle Olympic Parkway. Mayormente pasaría cerca de la calle Tech Center Drive.

La polémica es por 725 unidades de vivienda al oeste de la zona Kimball Junction – la mitad para la fuerza laboral – y una asociación público-privada de uso mixto con 160 unidades más para viviendas asequibles. La asociación entre el condado y el desarrollo es para reurbanizar y expandir el Centro de Tránsito de la zona Kimball Junction.

Lo que más preocupa a los residentes es el potencial de que haya más tráfico en el área y tener que pagar la mayor parte de la asociación público-privada.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW. Para una lista completa, haz clic aquí .

Artículo traducido por Jonás Wright.