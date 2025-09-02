La junta de planificación da algunas ideas iniciales sobre la reurbanización cerca de la zona Prospector

La propiedad que está en la calle 1500 Kearns Boulevard apenas al este del banco Wells Fargo fue construida originalmente en 1973 y hoy incluye negocios como Park City Bike & Demo y el restaurante Tupelo.

Google La propiedad hoy.

El dueño ahora está proponiendo convertir el lugar en un proyecto de uso mixto con más de 100 unidades de viviendas, casi 12,000 pies cuadrados de espacio comercial y estacionamiento subterráneo.

En la aplicación, dice que la altura de los edificios alcanzaría cerca de 50 pies, que excede el límite de 35 pies establecido por las reglas municipales de zonificación.

El desarrollador también está buscando una excepción a los retiros. Los retiros son la distancia mínima que un edificio debe estar de los límites de la propiedad. En algunas partes del proyecto, ellos están buscando reducir los retiros de 25 pies a 10 pies.

La Comisión Municipal de Planificación de Park City organizó una plática preliminar sobre el proyecto el 27 de agosto.

El Municipio de Park City Una representación conceptual de la reurbanización propuesta.

El comisionado Bill Johnson dijo que les gustó el diseño y la arquitectura de la propuesta, pero no estuvo cómodo con la altura solicitada y las excepciones al retiro.

“Reducir los retiros va en contra del otro argumento sobre las excepciones a la altura,” dijo Johnson. “Tiene que haber un dar y recibir en algún lado, para que nosotros lo revisemos más.”

Otros comisionados estuvieron de acuerdo y también compartieron sus preocupaciones sobre el tráfico y la configuración del espacio abierto para el público.

“Estaría bien que hubiera más conexión para hacerlo más inclusivo y centrado en la comunidad fuera del puro desarrollo,” dijo el comisionado Henry Sigg.

El desarrollador inicialmente propuso 14 unidades de viviendas asequibles, pero dijo el jueves que ese número va a aumentar después de recibir retroalimentación del Palacio Municipal.

No está claro cuando el proyecto volverá a la comisión para revisarse más.

Artículo traducido por Jonás Wright.