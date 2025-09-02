El distrito escolar del condado de Wasatch pide más retroalimentación de la comunidad sobre límites

La Junta de Educación del Distrito Escolar del condado de Wasatch recibió una actualización el martes sobre la decisión de determinar cómo dividir los estudiantes entre las escuelas Wasatch y Deer Creek.

La escuela Deer Creek está en construcción a lo largo de la Ruta estatal 113, apenas al oeste del centro de Heber, y está planeada para abrir en el otoño de 2026. El distrito ya recibió retroalimentación de la comunidad sobre los cuatro límites considerados en una encuesta. Las prioridades de la comunidad incluyeron dar a estudiantes iguales oportunidades académicas, apoyo y actividades extracurriculares, y también una comunidad escolar fuerte.

El Director de Servicios Estudiantiles Eric Campbell dijo que la junta de límites revisó la retroalimentación y las opciones de límites y encontró que algunas comunidades no están afectadas en cualquiera de los escenarios. Ellos incluyen las áreas de Midway, Old Mill y el valle de Heber.

Sin embargo, tres áreas de la comunidad están afectadas por los escenarios: el área de Sawmill y Center Creek, el área al norte de la zona Timp Meadows hasta la calle River Road y la calle River Road hasta el norte del embalse Jordanelle.

“Lo que sea que hagamos con los límites, hay algunas comunidades ahí que tienen una potencial más alta de ser afectada,” dijo Campbell.

El comité de la junta planea organizar reuniones comunitarias en esas áreas para buscar su retroalimentación y para crear una nueva propuesta. Esa entonces sería compartida con los residentes del condado para buscar sus opiniones.

El distrito espera completar esos puntos en los próximos meses para que la junta pueda aprobar los nuevos límites en octubre.

Artículo traducido por Jonás Wright.