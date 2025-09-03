La policía dice que todo está bien después de recibir un reporte de una persona con arma en Park City High School

El Departamento de Policía de Park City dijo que alguien que pasaba por la escuela reportó que una persona que estaba en el campus posiblemente tenía un arma poco antes de las 2 p.m. el 3 de septiembre.

Park City High School puso en marcha su protocolo de “seguridad,” asegurando que todos los estudiantes y personal estuvieran adentro y que las puertas se cerraran. No dejaron que nadie entrara o saliera mientras los policías investigaban y las clases siguieron como normal.

El distrito dijo que la escuela preparatoria ya volvió a funcionar normalmente después de como 20 minutos cuando la policía determinó que la persona no era una amenaza.

La teniente Danielle Snelson dijo a KPCW que la persona que fue reportada no tenía un arma y no se hizo ningún arresto.

Más información sobre los protocolos de seguridad del Distrito Escolar de Park City está disponible aquí (en inglés) .

